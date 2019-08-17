Падение вертолета во Львовской области: ГБР начало расследование

Самолет успешно взлетел, поднялся на высоту 4-5 метров, а затем рухнул

/ Фото: ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований во Львове начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту падения военного вертолета Ми-2 на территории воинской части А2595 в городе Броды.

По предварительной информации, вертолет Ми-2 после успешного взлета поднялся на высоту около 4-5 метров, после чего упал на бок. На борту было два члена экипажа, они не получили повреждений, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Следователи теруправления ГБР во Львове совместно с группой прокуроров военной прокуратуры Тернопольского гарнизона проводят первоочередные следственные действия на месте происшествия, причина аварии выясняется.

Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия).

Напомним, ранее мы сообщили, что 29 мая, в 23:27 во время учебно – тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8. В результате авиационной катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, на Буковине легкомоторный летательный аппарат упал на огород с кукурузой. При падении аппарата травмы получили двое 51-летних мужчин. Один из них является мастером, который приехал из Хмельницкой области ремонтировать дельтаплан, другой – местный житель.

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