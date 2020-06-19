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"Падения заболеваемости не будет": главный врач Львова дал прогноз по коронавирусу

19 июня, 10:23

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Эпидемия COVID-19 только набирает обороты во Львовской области

Последние несколько недель настоящим эпицентром распространения коронавирусной инфекции стала Львовская область – число зараженных в регионе уже превысило 3,5 тысячи. В ближайшее время ситуация в области лучше не станет, рассказал во время радиоэфира глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб.

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По словам главного врача Львова, рост числа инфицированных в регионе будет сохраняться.

"Рост мы наблюдаем в течение последних 10-14 дней. Наверное, это обусловлено тем, что ослаблен карантин, люди больше общаются, больше выходят на улицу, пожалуй, меньше придерживаются всем известных правил, поэтому инфекция распространяется. Я думаю, что после длительного плато, которое мы наблюдали в мае, сейчас мы находимся на подъеме заболеваемости. Я думаю, что падения заболеваемости в ближайшее время не будет", – сообщил он.

Врач отметил, что стремительность роста заболеваемости зависит от самих людей.

"Трудно спрогнозировать развитие событий", – добавил Зуб.

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С начала эпидемии коронавируса во Львовской области опасную инфекцию подтвердили у 3540 человек. 663 зараженных пациентов врачам удалось вылечить. А для 112 жителей области болезнь закончилась летально.

Ранее мы сообщали, что во Львове от осложнений после заражения новым коронавирусом умер начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда.

Напомним, из-за стремительного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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