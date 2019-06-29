Памяти Василия Слипака: во Львове, Нью-Йорке и Париже пройдет музыкальный марафон

Музыкальное посвящение "Тихая музыка для размышлений" стартует в день гибели Героя Украины – 29 июня

В день 29 июня, когда снайперская пуля унесла жизни оперного певца и участника боевых действий на Донбассе Василия Слипака, начнется Открытый международный музыкальный марафон. В течение четырех дней в Украине, Франции, США будет звучать посвящение "Тихая музыка для размышлений".

Четырехдневный музыкальный марафон начнется 29 июня в 9:00 во Львове с поминальной литургии в гарнизонном храме св. апостолов Петра и Павла и освящения памятника погибшему на Лычаковское кладбище.

Параллельно, во Франции, в городе Ле-Ренси будут звучать арии из любимых опер Василия Слипака. Также музыканты почтут память Слипака в концертных залах и филармониях Черновцов, Днепра, Тернополя, Хмельницкого, Мариуполя, Харькова, Парижа и Нью-Йорка.

Завершится III Международный музыкальный марафонв концертом в Киеве 2 июля, в Большом зале имени Героя Украины Василия Слепака Национальной музыкальной академии Украины имени П. Чайковского.

Памяти выдающегося певца посвятят свое исполнение лауреаты Первого конкурса молодых вокалистов имени Василия Слепака: Виктор Янковский и Владислав Тлущ (Львов), Анна Твердова (Киев), София Кошелева (Днепр), которые будут выступать наряду с известными солистами и ведущими музыкальными коллективами.

Напомним, первого июля 2016 года во Львове в Гарнизонном храме св. ап. Петра и Павла прощались с Василием Слипаком, погибшем на Донбассе. Его жизнь пролетела, как ярчайшая комета: за свои 42 года Василий успел познать любовь и славу, пожить в Париже и порыть окопы на Донбассе, стать крепкой опорой родителям и "теплым" другом для одноклассников.

Также мы писали, что в зоне боевых действий на Донбассе был ликвидирован снайпер боевиков, убивший оперного певца Василия Слипака в поселке Луганское Бахмутского района Донецкой области.

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