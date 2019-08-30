Партию карет скорой помощи от Фонда Рината Ахметова передали в Ровенскую область

В Ровенской области до сих пор фельдшеры спасали жизнь пациентов, добираясь к ним на стареньких УАЗах. Их машины уже трещат по швам и требуют срочной замены, ведь чуть ли не половина из них уже ездит больше срока годности. Фельдшеры жалуются: предоставить полноценную помощь больному в таких автомобилях невозможно.

"Она не маневрирует и доступ к пациенту у нас ограничен. Капельницу некуда повесить. Жарко, кондиционера нет. Трудно самому больному", – рассказала старший фельдшер станции медицинской помощи города Сарны Лариса Яремчунь.

Ежедневно в диспетчерские пункты региона поступают десятки звонков. Чтобы успеть довезти пострадавшего в больницу, также необходима современная техника в салоне автомобиля. Именно такое оборудование есть в новеньких машинах скорой помощи, которые в Ровенскую область доставил Фонд Рината Ахметова. Эти машины – палаты интенсивной терапии на колесах.

"Функциональные ноши, могут выдержать 220 кг нагрузки. Вакуумные матрасы, дифибрилятор, инфузомат", – рассказывает фельдшер выездной бригады Виктор Мазур-Васильчик.

200 скорых для всех областных центров страны приобрели на средства и по личному решению Рината Ахметова в ответ на инициативу Президента Украины Владимира Зеленского.

"Искренняя благодарность фонду Рината Ахметова и лично ему за то, что были закуплены эти автомобили. Они необходимы для центра экстренной медицинской помощи, эти автомобили спасают жизни", – говорит заместитель главного врача по медицинской работе Ровенского центра медицинской помощи Олег Яковчук.

А тем временем фельдшеры и врачи не могут нарадоваться своевременному обновлению.

"Автомобильный парк нуждается в замене, кардинальной замены. Мы благодарны нашему Президенту, мы благодарны Фонду Рината Ахметова за такой замечательный подарок", – говорит старший фельдшер станции медицинской помощи города Сарны Лариса Яремчунь.

Только за год своей работы, по подсчетам медиков, 200 карет скорой спасут миллион жизней. На места все автомобили доставят до конца этого года.

Ранее мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова передал первые 30 "скорых" областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама