Паспортный скандал с Венгрией: что происходит на самом деле

Напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией не утихает. Новый виток скандала около недели назад спровоцировало видео из венгерского консульства в Берегово (Закарпатская область), на котором украинцы якобы получают венгерские паспорта в обмен на присягу верности этой стране. Наш МИД грозит выдворением консула.

Гражданство

Видео, на котором украинцы якобы получают паспорта другой страны, появилось на прошлой неделе. В кадре слышно, как несколько человек в консульстве города Берегово под звуки венгерского гимна зачитывают текст присяги, расписываются в получении документа. После этого дипломаты советуют скрывать от украинских госструктур факт получения второго гражданства, хотя сам момент передачи документов на видео не показан. При этом глава Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас заявил: венгерские паспорта начали выдавать еще семь лет назад и их уже получили около 100 тысяч человек. В нашем МИДе подлинность видео пообещали проверить, а министр Павел Климкин признался, что вскоре обсудит вопрос со своим венгерским коллегой на Генассамблее ООН. Он добавил, что из-за скандала консул Венгрии в Берегово Матяш Силади на своей должности не останется — или Венгрия отзовет его сама, или же дипломата вышлет Украина. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ пригрозил зеркальными мерами:

"Если украинская сторона вышлет консула, это не останется без соответствующих мер с нашей стороны. Венгрия встанет на защиту каждого члена венгерского меньшинства". Он добавил, что двойное гражданство распространенная норма в Евросоюзе и Украина "не может ставить под сомнение такую институцию".

По словам Сийярто, запись была сделана и опубликована в интернете по чьему-то заказу. О своей позиции рассказали и в СБУ: силовики постоянно говорят о проблеме раздачи венгерских паспортов, но украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство. Остроты конфликту придает также тот факт, что Венгрия так и не отменила должность в своем Кабмине "уполномоченного министра по Закарпатью". Ее создали летом, но после скандала Будапешт пообещал изменить название должности на нейтральную.

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Варианты

Политолог Руслан Бортник напомнил, что это не первая украинско-венгерская проблема за последнее время — Будапешт уже грозился бойкотировать продвижение Украины в ЕС и НАТО из-за статьи 7 закона "Об образовании". По ней представители нацменьшинств должны изучать в школе предметы на украинском языке, а венгерская сторона активно выступает против таких правил.

"В первую очередь, следствие должно разобраться, не постановка ли это видео. Но, в любом случае, нам нужно идти к партнерам и говорить: "Ребята, вы попались на грубом нарушении украинского законодательства. Давайте либо говорить нормально, либо мы будем принимать какие-то силовые меры: высылать консулов, штрафовать, наказывать". Пока, к сожалению, такого взвешенного подхода у нас нет", — говорит он.

Его коллега Тарас Березовец не согласен с такой позицией и считает, что нужно выслать не только Силади, но и вообще сократить количество консульств в Украине.

"Кое-где они расположены в 50 метрах друг от друга! Зачем? Кстати, в похожей ситуации находятся Словакия и Румыния — есть информация, что Венгрия и там раздает свои паспорта. Мы можем объединить с этими странами свои усилия для международного давления на Венгрию. В первую очередь можем опереться на Францию и Германию, которые очень раздражены действиями венгерского правительства", — резюмирует эксперт.

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Украинское гражданство: конституция и законопроекты

Вопрос двойного гражданства в Украине остается предметом горячих дискуссий. В 4-й статье Конституции закреплено положение о единстве гражданства у украинцев. Об этом также говорится и в "Законе о гражданстве Украины". В последнем есть пункт, по которому иностранец, который не отказался от первого гражданства, но получил наш паспорт, отвечает перед законом как подданный Украины. О каком-либо наказании за два паспорта речи не идет, но среди причин его лишения Украины есть и приобретение гражданства другого государства.

Президент Петр Порошенко за последние годы сделал несколько попыток урегулировать этот вопрос. Весной 2017-го он подал неотложный законопроект о лишении украинского гражданства за двойное подданство. Но этот документ так и не одобрили в профильном комитете ВР. Этой весной гарант сделал еще одну попытку. Через месяц документ был отозван — в главном научно-экспертном управлении ВР обратили внимание, что в парламенте уже достаточно проектов по этой теме и нужно сначала разобраться с ними.