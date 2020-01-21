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Пассажиры поезда избили проводника за просьбу не курить в тамбуре

21 января, 00:17

Укрзализныця призвала Национальную полицию обеспечить объективное расследование этого случая

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

В ночь на 20 января в поезде № 43 Киев – Ивано-Франковск избили проводника. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что четверо пассажиров нанесли проводнику телесные повреждения после того, как он сделал на замечание о том, что курить в тамбуре вагона запрещено. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица.

Начальник поезда по радиосвязи вызвал полицию на станцию во Львове. Правоохранители задокументировали правонарушение и задержали хулиганов.

"Укрзализныця" призвала Национальную полицию обеспечить объективное расследование этого случая.

"В настоящее время "Укрзализныця" и Национальная полиция Украины ведут переговоры относительно возможного сотрудничества по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов в пути следования. "Укрзализныця" неоднократно обращала внимание правоохранителей на необходимость обеспечения общественного порядка в поездах и своевременного реагирования на вызовы", – говорится в сообщении.

Ранее в Киеве жестко избили спасателя, сделавшего замечание за езду по тротуару.

А на улице Соломенской в Киеве избили полицейского. Как рассказали в ГУ Нацполиции столицы, их сотрудник возвращался с работы домой и, заметив компанию людей, употребляющих алкоголь, сделал им замечание. Словесная перепалка переросла в драку. В ходе конфликта коп применил травматическое оружие, ранив одного из нападавших.

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Укрзализныця поезда избиение курение проводник замечание Нацполиция

Источник: Сегодня

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