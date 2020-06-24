Паводки на западе Украины: синоптики рассказали, когда улучшится ситуация

В Гидрометцентре ожидают скорой стабилизации ситуации с паводками

Ситуация с паводком в западных областях Украины должна стабилизироваться до конца текущей недели.

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Об этом заявили синоптики во время заседания государственной комиссии под председательством главы правительства Дениса Шмыгаля, сообщает официальный сайт Кабинета министров.

"По прогнозам Укргидрометцентра, паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели. Сейчас во всех регионах осадки постепенно прекращаются", - говорится в сообщении.

В то же время, метеорологи не исключили, что возможно существенное повышение воды в западных регионах, и, в частности, в реке Днестр.

Кроме того, участники заседания выслушали доклады о текущей ситуации в пострадавших от наводнений областях, а также оценки масштабов нанесенного ущерба.

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Стоит отметить, что ситуация на реках Прикарпатья и Буковины пока остается сложной – там длительные дожди вызывают серьезные подъемы уровней воды, разрушения мостов, дорог, сел и подтопления хозяйств.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Ивано-Франковской области пронесся смерч. Вихрь бушевал над полями и лесополосой в четырех километрах от поселка.

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