Паводки на западе Украины: Шмыгаль и Аваков рассказали об ущербе от стихии

В области работает 4 вертолета и более 1500 человек

Премьер-министро Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков находятся с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области, которая больше других пострадала от удара стихии.

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Премьер- министр Денис Шмыгаль отметил, что по состоянию на утро из-за наводнения пострадало более 165 населенных пунктов. Разрушены здания, более 110 км автомобильных дорог и 19 мостов.

"Нашим приоритетом сегодня является сохранение жизни и здоровья людей: эвакуация и размещение людей, которые потеряли жилье", – отметил он в Facebook.

Второй приоритет, по его словам – это расчистка запруд, образовавшихся из-за грязи и застрявшей у мостов древесины.

Также, по словам Шмыгаля, сейчас в отдельных горных районах осадки уменьшились, и ситуация с уровнем воды становится лучше. Но в равнинной части вышла из берегов река Днестр, частично подтоплены дороги международного значения.

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Он также подтвердил, что завтра на внеочередном заседании правительства будет рассмотрен вопрос о выделении средств из резервного фонда на первоочередные нужды пострадавших регионов, подчеркнув, что из-за непогоды сложилась сложная ситуация в пяти областях.

"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить инфраструктуру и помочь людям, потерявшим жилье. Отдельно готовимся ввести комплексный подход для предотвращения паводков", - резюмировал он.

По словам, Арсена Авакова, разрушено около 50 мостов и мостовых переходов, а масштабы происходящего превосходят аналогичные события 2008 года.

Аваков добавил, что в область были переброшены дополнительные силы спасателей, полиции и Нацгвардии.

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"Переброшены в район бедствия в дополнение к имеющимся силам – 150 нацгвардейцев-горноспасателей, сводный инженерный отряд спасателей ГСЧС. Всего задействовано на чрезвычайной ситуации только в Ивано-Франковской области более 1500 человек", – написал он на своей страничке в Facebook.

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Также в области работает 4 вертолета. Проводится эвакуация людей, доставка рожениц с отрезанных территорий, поставка еды, питьевой воды.

Также Аваков отметил, что помимо принятых мер оперативного реагирования, правительство утром выделит деньги из резервного фонда на восстановление критической инфраструктуры и прямой помощи пострадавшим.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда. Он считает бессмысленным каждый год заниматься одной и той же проблемой.

Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, разрушено 110 км автодорог и 90 мостов, погибли три человека, один пропал без вести. Всего в этих трех областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Масштабное наводнение на западе Украины показали с воздуха.

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Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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