Паводок на Закарпатье с высоты "птичьего полета": фото и видео

До сих пор остаются подтопленными 288 дворов и 37 жилых домов

Фото: mukachevo.net













На Закарпатье в результате значительного ухудшения погодных условий и ливневых дождей 22-23 мая, паводка и повышения уровня грунтовых вод было подтоплено 585 домохозяйств из них 111 жилых домов, 484 подвальных помещений, 1,7 тыс. га сельхозугодий, 170 га пастбищ. Кроме этого повреждено 15 мостовых переходов.

"Уровень воды постепенно спадает. Но до сих пор остаются подтопленными 288 дворов, 37 жилых домов, 109 подвальных помещений жилых домов, 1094 га сельхозугодий и пастбищ", – сообщают в ГСЧС.

Добавим, что ночью с 24 на 25 мая на большей части Закарпатской области ожидаются грозы, в горной части области значительные кратковременные дожди, на востоке местами сильные ливневые дожди. В верховьях рек возможно повышение уровней воды на 0.5-1.0 м, формирование значительного склонного стока, образование селей. Об этом сообщают в Закарпатском центре по гидрометеорологии.

Напомним, вчера, 23 мая, около 13:00 на ул. Карпатской в поселке Воловец, недалеко от учебного заведения, в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения.

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Ранее сообщалось, что за прошлые дни на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.

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