Педофил из Прикарпатья, задушивший свою маленькую жертву, получил пожизненное

На Прикарпатье Косовский районный суд вынес приговор злоумышленнику, который жестоко изнасиловал и убил ребенка. Злоумышленника осудили к пожизненному лишению свободы.

Трагедия произошла 07.06.2015 г. в селе Рожнов Косовского района. Девочка после обеда пошла в магазин за продуктами, и не вернулась. Поиски пропавшей велись с привлечением спасателей, кинологов и местного населения. Через полторы суток девочку нашли мертвой. Установлено, что причина смерти – механическая асфиксия из-за удушения, однако на теле ребенка были обнаружены и многочисленные телесные повреждения.

"В ходе расследования убийства было допрошено более 600 граждан, назначено более 40 различных экспертиз, проведен ряд обысков. На момент совершения преступления преступник жил в селе Рожнов. В 2008 году был судим за разбойные нападения на женщин и использованием ножа для нанесения телесных повреждений. В 2012 году он был условно досрочно освобожден от отбывания наказания", – сообщает полиция Прикарпатья.

После длительного рассмотрения дела в суде, 1 марта 2018 года, уроженца Тернопольской области 1987 года рождения осудили.

Напомним, недавно в одном из сел Коломыйского района Ивано-Франковской области среди белого дня жестоко изнасиловали 11-летнего ребенка.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области педофил заманил несовершеннолетнего в свой дом и насильно удерживал его там в течение 10 дней для удовлетворения своих половых потребностей неестественным способом.

А в одном из сел Коломыйского района на Прикарпатье сожитель женщины развращал ее 14-летнего сына.