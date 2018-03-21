ФОТОФАКТ. Перед мэрией Львова устроили флешмоб для детей с синдромом Дауна

К Международному дню человека с синдромом Дауна, сегодня, 21 марта, во Львове перед входом в Ратушу, состоялся яркий флешмоб "Улыбнись мне. Я хочу быть твоим другом". Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В акции приняли участие дети и молодые люди с синдромом Дауна, их семьи и друзья, а также представители разных учреждений, общественные активисты и неравнодушные львовяне. Все эти люди продемонстрировали свою поддержку людям с синдромом Дауна. Показался перед ребятишками и мэр Львова Андрей Садовый. Градоначальник позабавил малышей и взрослых, подняв на камеру штанину, под которой красовались яркие трехцветные носки.

Напомним, недавно во Львове, во время традиционной рождественской ярмарки начался пожар одном из павильонов, что находился возле Оперного театра, на пр. Свободы.

Также во Львове праздновали Китайский Новый год. На центральной львовской площади Рынок проходил парад "живых" драконов, лазерное шоу, online-трансляция на большом экране из крупнейших городов Китая. А на площади перед Львовской оперой собирались установить главный символ китайского нового года – желтую собаку.