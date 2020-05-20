Три больницы заполнены на 100%: что происходит на охваченной COVID-19 Буковине

За трое суток в больницы Черновицкой области был госпитализирован 81 человек

Коронавирусная инфекция продолжает распространятся по Буковине быстрыми темпами. Так, за 19 мая в регионе было официально подтверждено еще 54 случая заражения новым вирусом, 20 из них – в Черновцах. Восемь инфицированных умерли.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук и добавил, что всего лабораторный центр 19 мая исследовал 376 новых образцов.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая достигла 2796 человек.

Реклама

"За прошедшие трое суток был госпитализирован 81 человек. Это достаточно большое число. За трое суток выздоровели 119 человек", – рассказал Осачук.

По его словам, на сегодняшний день в больницах Черновицкой области заполнено 56% коек, выделенных для больных COVID-19. Однако инфекционные отделения трех медучреждений заполнены на 100%.

"Это, в частности, областная клиническая больница, Глыбоцкая и Сторожинецкая ЦРБ", – отметил Осачук.

В тренде На Донбассе не утихают обстрелы: ВСУ нанесли боевикам серьезный урон

Он также рассказал, что в Глыбоцкой центральной районной больнице сейчас лечат более 80 пациентов с пневмониями, поэтому нагрузка на медиков чрезвычайно велика, они истощены. Им помогают ученые.

Реклама

Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 мая в Украине зафиксировано 19 230 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки коронавирус подтвердили у 354 человек.

О том, когда и какие страны откроют свои границы для украинцев – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама