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Перевозили "товар" на 3 миллиона гривен: на Волыни поймали супругов-наркодилеров (фото)

3 июня, 07:59

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Пару оперативники задержали с поличным

В Волынской области, где двое пограничников продавали наркотики, Служба безопасности Украины "накрыла" трафик контрабанды прекурсоров из Евросоюза. Поставками псевдоэфедрина в страну занималась супружеская пара из Ровенской области.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, эта пара занимается ввозом и продажей в Украине автомобилей из Европы. Именно в этих авто они и переправляли партии таблеток "Cirrus", которые используются для синтеза метамфетамина. "Товар" супруги скрывали в технологических полостях авто и перевозили через госграницу. Работали дилеры по заказу местного криминалитета.

Задержали контрабандистов с поличным – на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни во время очередной попытки ввоза прекурсоров. В топливном баке автомобиля правоохранители обнаружили более 170 тысяч таблеток общим весом 21 килограмм. Стоимость изъятой контрабанды составила более чем 3 миллиона гривен.

Напомним, недавно СБУ ликвидировала мощные нарколаборатории по производству психотропных веществ, организованные бывшим преподавателем химии.

А в Киеве боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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СБУ наркотики ЕС контрабанда задержание ровенская область волынская область

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