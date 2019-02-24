"Первая ласточка" – во Львовской области судят мужчину, который бил и оскорблял жену
"Комнатному тирану" грозит до двух лет тюрьмы
Во Львовской области будут судить мужчину, который обвиняется в домашнем насилии. Как оказалось, злоумышленник злоупотреблял спиртным, а также систематически совершал психологическое и физическое насилие в отношении своей жены.
"Во время досудебного расследования в уголовном производстве, открытом по ст.126-1 (домашнее насилие) УКУ, полицейские установили, что 41-летний житель одного из сел Бугского района систематически оскорблял свою жену, обзывал ее нецензурными словами, бросал в нее посудой и бил, чем нанес ущерб его физическому и психическому здоровью", – сообщают в полиции.
В частности, женщина сообщила полицейским, что больше всего она пострадала 12, 21 и 22 текущего года . Иногда муж нападал на нее по нескольку раз за один вечер. В такие моменты он находился в состоянии алкогольного опьянения и, чтобы угомонить насильника, в ситуацию нередко вмешивалась мать жертвы.
Обвинительный акт передан на рассмотрение в суд. Ему грозит наказание – общественные работы на срок от 150 до 240 часов, арест на срок до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 2 лет.
Напомним, закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" вступил в силу 11 января 2019 года.
Ранее в Одессе женщина убила сожителя-тирана.
Также мы писали, что в Киевской области мужчина забил до смерти свою возлюбленную.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Первая ласточка" – во Львовской области судят мужчину, который бил и оскорблял жену". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Львовской области поймали на взятке депутата
Злоумышленник требовал сорок тысяч гривен за выделение земельных участков
Отек руки и регулярные боли: Адвокат рассказал о состоянии военнопленных моряков
Бадамшин отметил, что не было ни одного "проходного" судебного заседания