"Первая ласточка" – во Львовской области судят мужчину, который бил и оскорблял жену

"Комнатному тирану" грозит до двух лет тюрьмы

"Первая ласточка" – во Львовской области судят мужчину, который бил и оскорблял жену //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/000/a4b/5c7000a4bfbad.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/000/a4b/5c7000a4bfbad.jpeg 2019-02-24T07:15:00+02:00 Запад «Комнатному тирану» грозит до двух лет тюрьмы

Во Львовской области будут судить мужчину, который обвиняется в домашнем насилии. Как оказалось, злоумышленник злоупотреблял спиртным, а также систематически совершал психологическое и физическое насилие в отношении своей жены.

"Во время досудебного расследования в уголовном производстве, открытом по ст.126-1 (домашнее насилие) УКУ, полицейские установили, что 41-летний житель одного из сел Бугского района систематически оскорблял свою жену, обзывал ее нецензурными словами, бросал в нее посудой и бил, чем нанес ущерб его физическому и психическому здоровью", – сообщают в полиции.

В частности, женщина сообщила полицейским, что больше всего она пострадала 12, 21 и 22 текущего года . Иногда муж нападал на нее по нескольку раз за один вечер. В такие моменты он находился в состоянии алкогольного опьянения и, чтобы угомонить насильника, в ситуацию нередко вмешивалась мать жертвы.

Обвинительный акт передан на рассмотрение в суд. Ему грозит наказание – общественные работы на срок от 150 до 240 часов, арест на срок до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" вступил в силу 11 января 2019 года.

Ранее в Одессе женщина убила сожителя-тирана.

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