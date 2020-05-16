Первая смерть от коронавируса на украинском ТВ: в Ровно умер инженер с COVID-19

Мужчина неделю лежал в городской больнице, его состояние не было тяжелым

В Ровно, где ранее зафиксировали вспышку коронавируса на местном телеканале, умер телевизионный инженер Николай Теремок, работавший на Суспільном.

Как сообщили в UA:Рівне, 59-летний мужчина не сумел побороть осложнения, вызванные COVID-19.

"Он более четверти века обеспечивал эфир для всей области. Николай пробыл в городской больнице неделю, его состояние не было тяжелым, и мы надеялись на его выздоровление. Но вчера (15 мая. – Ред.) вечером его перевели в реанимацию, где его сердце биться перестало", - говорится в сообщении.

В целом среди сотрудников ровенского филиала Суспільного подтвердили шесть случаев коронавируса, все заболевшие находятся на самоизоляции.

Здание канала после первого подтвержденного случая полностью продезинфицировали, а сотрудники на протяжении будущей недели будут работать дистанционно. С 18 мая планируется массовое тестирование сотрудников на наличие COVID-19.

Напомним, ранее журналисты показали, что происходит на "передовой" борьбы с коронавирусом в Черновцах.

Также мы сообщали, что в Черновцах от коронавирусной инфекции вылечилась пятилетняя девочка, которая почти две недели была подключена к аппарату ИВЛ.

Видео: tva.ua

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