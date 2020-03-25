Первый случай COVID-19 подтвердили на Волыни: заразился семилетний ребенок

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Волынской области – вирус подхватила семилетняя девочка. Об этом сообщила Волынская областная государственная администрация в Facebook.

Выяснилось, мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию еще 23 марта. Тогда у ребенка были температура 37,2 и кашель. Девочке сразу провели экспресс-тесты на грипп А и В. Результат оказался отрицательным, и семейный врач решила провести забор для анализа ПЦР на COVID-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу отправили в областной лабораторный центр.

Диагноз у девочки подтвердили 24 марта. Сегодня утром у ребенка температура – 36,6, а состояние медики оценивают как удовлетворительное.

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"Согласно стандарта медицинской помощи ребенок в госпитализации не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолированы", – отметили в ОГА.

Кроме того, сейчас проводится работа с людьми, которые контактировали с ребенком. За всеми ними будут следить медики и их отправят на самоизоляцию.

Отметим, что коронавирус в Украине продолжает распространяться с еще большей скоростью. Так, по состоянию на утро 25 марта в Украине COVID-19 заразились 113 человек.

Кроме того, в стране возросло число умерших от инфекции. 25 марта в Тернополе скончался еще зараженный.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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