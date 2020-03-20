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Первый случай коронавируса подтвержден в Тернопольской области

20 марта, 23:52

Елена Вус

Новые случаи были зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтверждено 41 случай COVID-19.

Об этом сообщает на своей страничке в Facebook Минздрав.

Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.

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Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.

Пациент, у которого первого в Украине было зафиксировано COVID-19 уже выздоровел.

Напоминаем, на всей территории Украины с 12 марта объявлен карантин. Власти призывают всех оставаться дома и не выходить на улицу без серьезных причин. Пандемия коронавируса бушует на планете уже 4 месяца. За это время от тяжелых осложнений умерло более 10 тысяч людей. Всего же на сегодня, 20 марта, зафиксировано более 255 тысяч случаев заболевания на COVID-19.

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Соблюдения всех правил карантина и самоизоляция на данный момент – единственные действенные способы уберечься от коронавируса.

Ранее мы писали обо всех самых интересных идеях приятного и полезного времяпровождения во время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав заражение МОЗ коронавирус тернопольская область COVID-19

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