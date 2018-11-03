Первый случай за 11 лет: во Львове женщина умерла от бешенства

Сегодня, 01:27

По словам медиков, женщина заболела, так как не обратилась в больницу, даже после смерти животного

фото из открытых источников
фото из открытых источников

о Львовской областной инфекционной больнице 2 ноября скончалась 68-летняя женщина, которая заболела бешенством после укуса собственной собаки. Об этом рассказала главный эпидемиолог области Наталья Тимко, сообщает Tvoemisto.tv.

Это был первый случай заболевания человека бешенством во Львове за последние 11 лет. По словам медиков, женщина заболела, так как не обратилась в больницу, даже после смерти животного.

Местные власти уверяют, что с июня все медучреждения Львова и области обеспечены антирабическим иммуноглобулином и антирабической вакциной французского производства. 

Женщину уже в критическом состоянии нашел ее сын. Сначала он не мог дозвониться к матери, а когда приехал в Милятин, обнаружил ее в бессознательном состоянии.

Медики отмечают, что вакцинация домашних животных – самый действенный метод уберечься от бешенства. А при укусе животного советуют немедленно обращаться к врачу, ведь своевременная прививка может спасти жизнь.

Напомним, недавно в Чугуевском районе Харьковской области 67-летняя женщина стала жертвой нападения лисицы и была госпитализирована. 

Кроме того, ранее в Киеве обнаружили бешеную лису, которую загрызли собаки. В свою очередь, эпизоотологи Деснянского района провели вынужденную вакцинацию всех животных на территории предприятия.
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