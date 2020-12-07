Плен за 150 тысяч долларов "долга": на Буковине поймали организатора похищения бизнесмена

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы

В Черновицкой области правоохранители задержали организатора похищения предпринимателя из Винницкой области.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, для задержания злоумышленника сотрудники полиции сымитировали похищение потерпевшего. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

По мнению злоумышленника, потерпевший должен был заплатить ему 150 000 долларов США несуществующего долга.

Реклама

Вымогатель планировал похитить предпринимателя, удерживать его на территории Черновицкой области и, применяя к заложнику физическое насилие, заставить родственников передать указанную сумму средств.

Кроме того, выяснилось, что 50-летний фермер из Хмельницкой области собирался похитить несколько частных предпринимателей. Таким образом злоумышленник планировал получить от них деньги в качестве компенсации за якобы нанесенный ущерб от аграрной деятельности.

"Получив информацию о подготовке к возможному похищению граждан, полицейские провели проверку полученных сведений, установили личность злоумышленника, его потенциальных жертв и схему уголовного преступления", – сказали в полиции.

Реклама

Копы сообщили задержанному о подозрении по двум статьям: "незаконное лишение свободы или похищение человека" и "вымогательство". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве поймали группу таксистов, которые похищали людей ради выкупа.

Также напомним, в Винницкой области спецназовцы задержали членов банды, которые похищали и пытали людей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама