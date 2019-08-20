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По центру Львова бегал голый израильтянин

20 августа, 04:07

Дома у мужчины правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества

Фото: varta1.com.ua

Фото: varta1.com.ua

В центре Львова задержали гражданина Израиля, который голым бегал по городу. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает Варта1.

После того, как мужчину доставили в райотдел и выяснили адрес его проживания, патрульные приехали к нему домой, по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества.

Отмечается, что в семье есть трое детей, младенец и дети постарше – 5 и 16 лет.

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Женщина предположительно находилась под действием наркотических средств, она признала, что употребляла "травку". Действия своего мужа, который бегал голым по центру Львова, женщина не прокомментировала.

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Ранее на улице Космической, возле салона Mitsubishi в Днепре заметили совершенно голую женщину. 

Напомним, в центре Кропивницкого голая женщина разгуливала в десятиградусный мороз. Местная жительница была в состоянии алкогольного опьянения и не реагировала на замечания.

Также мы писали, что в Киеве на Позняках гулял голый мужчина. Патрульные догнали прохожего и передали медикам.

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