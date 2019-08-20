По центру Львова бегал голый израильтянин

Дома у мужчины правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества

Фото: varta1.com.ua

В центре Львова задержали гражданина Израиля, который голым бегал по городу. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает Варта1.

После того, как мужчину доставили в райотдел и выяснили адрес его проживания, патрульные приехали к нему домой, по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества.

Отмечается, что в семье есть трое детей, младенец и дети постарше – 5 и 16 лет.

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Женщина предположительно находилась под действием наркотических средств, она признала, что употребляла "травку". Действия своего мужа, который бегал голым по центру Львова, женщина не прокомментировала.

Ранее на улице Космической, возле салона Mitsubishi в Днепре заметили совершенно голую женщину.

Напомним, в центре Кропивницкого голая женщина разгуливала в десятиградусный мороз. Местная жительница была в состоянии алкогольного опьянения и не реагировала на замечания.

Также мы писали, что в Киеве на Позняках гулял голый мужчина. Патрульные догнали прохожего и передали медикам.

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