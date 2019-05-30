По факту хулиганства в мэрии Львова открыто уголовное производство

Проводится досудебное расследование

Фото: ЛГС

В полиции расследуют инцидент, произошедший 29 мая в здании мэрии Львова. Как оказалось, около 11.10 в полицию поступило сообщение о том, что группа лиц, взломав замок входной двери, прошли в помещение Львовского городского совета.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Проводится досудебное расследование.

На площади Рынок возле Львовского городского совета полицейские осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка.

Во Львове во время штурма городского совета неизвестные бросили под ноги руководителя администрации городского главы Львова Евгения Бойко.

Ранее сообщалось, что во Львове в понедельник, 27 мая, началась акция протеста с требованием отправить в отставку мэра Львова Андрея Садового. Активисты перед зданием Ратуши установили палатки и обещают оставаться до тех пор, пока Садовый не покинет пост мэра Львова. По информации ВО депутатов "Свобода", Андрей Садовый должен немедленно уйти в отставку из-за тех многочисленных злоупотреблений, которые происходили при его каденции. Уже подготовлен проект постановления о досрочном прекращении его полномочий.

Ранее мы писали, что активисты облили краской одного из замов Садового.

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