"Почешите мне спинку": в сети появилось видео, как медведь вышел на "процедуры"

Как оказалось, животное трется спиной об дерево, чтобы пометить свою территорию

В сети появилось видео, как медведь взобрался на крышу деревянного домика и пытается потереть себе "спинку". Забавное видео поставили в Facebook сотрудники Центра реабилитации диких животных Галицкого НПП (Eco-Halych: Wildlife Rehab), что в Ивано-Франковской области.

"Известно, что медведи наносят на деревья метки – царапают кору или трутся спиной о стволы, оставляя на них клочья шерсти", – сообщает природоведческий портал bearworld.ru. Некоторые ученые считают, что чесанье о деревьея помогает животным избавляться от клещей и блох. Но есть версия, что вытирая своей шкурой смолу с дерева, медведь таким образом спасается от комаров.

Однако, самым распространенным мнением явялется то, что животное метит свою территорию. Ученые сравнивают такие деревья с "домовой книгой", в которой добровольно регистрируется обитающие в данном месте медведи.

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