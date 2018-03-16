"Почешите мне спинку": в сети появилось видео, как медведь вышел на "процедуры"

Сегодня, 22:13

Как оказалось, животное трется спиной об дерево, чтобы пометить свою территорию

Мищшка встречает весну. Фото: Eco-Halych: Wildlife Rehab, скриншот с видео
Мищшка встречает весну. Фото: Eco-Halych: Wildlife Rehab, скриншот с видео

В сети появилось видео, как медведь взобрался на крышу деревянного домика  и пытается потереть себе "спинку". Забавное видео поставили в Facebook  сотрудники Центра реабилитации диких животных Галицкого НПП (Eco-Halych: Wildlife Rehab), что в Ивано-Франковской области.

"Известно, что медведи наносят на деревья метки – царапают кору или трутся спиной о стволы, оставляя на них клочья шерсти", – сообщает природоведческий портал bearworld.ru.  Некоторые ученые считают, что  чесанье о деревьея помогает  животным избавляться от клещей  и блох. Но есть  версия, что вытирая своей шкурой смолу  с дерева, медведь таким образом  спасается от комаров.

Однако, самым распространенным мнением явялется то, что   животное метит свою территорию. Ученые сравнивают такие деревья с "домовой книгой", в которой добровольно регистрируется обитающие в данном месте медведи.

Напомним, недавно мы писали, как бурые медведи радовались первому снегу. Радость косолапых, которые живут в "Реабилитационном центре бурых медведей", сняли работники Национального природного парка "Синевир".

Ранее мы сообщали, что зоозащитники спасли трех бурых медведей из частного зверинца во Львовской области. Животные ютились в грязных тесных клетках. Теперь будут жить в карпатском заповеднике, в условиях, максимально приближенных к природным.

 
животные, дерево, медведь, Прикарпатье

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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