Почти 30 тысяч. Во Львове директорам школ обещают повысить зарплату (видео)

На зарплаты педагогам из городского бюджета выделят 15 миллионов гривен

Директорам львовских школ пообещали зарплату в тысячу долларов. Получать по 27 000 гривен ежемесячно руководители должны уже до 1 сентября, то есть до начала нового учебного года.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Решение о повышении выплат накануне принял исполком горсовета.

Более чем двукратное повышение зарплат ждет и директоров сельских школ, которые в этом году вошли в Львовскую объединенную территориальную громаду.

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На это из городского бюджета выделят 15 миллионов гривен.

Напомним, ранее "Сегодня" сравнивали, сколько получают педагоги у нас и за рубежом.

Также сообщалось, что в апреле средняя зарплата в Украине уменьшилась в сравнении с мартом на 69 грн – теперь она составляет 13 543 грн. Почему это произошло и станет ли снижение зарплат трендом, выяснил сайт "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине