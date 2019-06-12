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Почти двести десантников вернулись из Донбасса на ротацию

12 июня, 21:54

Более семи месяцев военнослужащие восьмидесятой десантно-штурмовой бригады защищали Украину в зоне ООС


Почти двести десантников легендарной 80-й отдельной штурмовой бригады вернулись из Донбасса на ротацию. Портреты тех, кто не вернулся с войны вместе с ними, военные пронесли по центру Черновцов. Уцелевших бойцов встречали друзья и родные.

Более семи месяцев военнослужащие восьмидесятой десантно-штурмовой бригады защищали Украину в зоне ООС.

О том, где были, что видели и чувствовали, десантники предпочитают не говорить.

За пять лет войны в Донбассе их бросали в самые горячие точки. Они защищали Луганский и Донецкий аэропорт. Отражали наступление на Славянск. Не давали врагу приблизиться к Бахмуту. За годы военного конфликта 80-я отдельная аэромобильная бригада потеряла более ста собратьев. Более полутысячи военных получили ранения.

В Черновцах, где постоянно дислоцируется "восьмидесятка", героев встречают аплодисментами.

На Центральной площади города развернули огромный двадцатиметровый флаг. Десантников награждают орденами и медалями. Некоторые из них дома с родными пробудут всего несколько месяцев. Затем снова военные сборы и возвращение на боевые позиции.

Ранее мы писали, что одна из бригад ВСУ впервые за время конфликта вышла на ротацию.

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Тег Донбасс, черновцы, ротация

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