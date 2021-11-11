Почти месяц боролись за жизнь. Во Львове от COVID-19 умерли беременная и молодой мужчина

Врач ковидного отделения говорит, что за время работы многое видела, но "то, что происходит сейчас – невыносимо"

Во Львове от ковида умерла беременная / Фото: Коллаж: Сегодня

В клинической больнице скорой медицинской помощи Львова от коронавируса умерла 23-летняя беременная и 29-летний мужчина.

Об этом рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталья Матолинец.

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"Практический опыт нашей реанимации – 50 лет! Наши врачи многое видели… Нас тяжело удивить. Но то, что происходит сейчас – невыносимо!", - написала она.

За сутки в реанимации умерли два молодых человека без сопутствующей патологии: девушка с первой беременностью и молодой мужчина. Поэтому утро в больнице началось с вскрытий. У беременной были "черные нежизнеспособные легкие".

"Далее – парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет. Мы сражались почти месяц. Безуспешно", – добавила Матолинец.

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Врач подчеркнула, что медикам сложно понять украинцев, которые не верят в ковид, забивают на правила карантина и отказываются от вакцинации.

Какая ситуация в больнице

Всего в отделении анестезиологии и интенсивной терапии есть 100 коек для пациентов из коронавирусом. За сутки пролечили 63 человека, 14 новых пациетов поступили в больницу. Трое умерли, еще 47 больных – на аппарате ИВЛ.

При этом в больнице вообще нет вакцинированных больных ковидом.