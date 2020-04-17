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Почти сотня новых случаев: на Буковине резко возросло число зараженных коронавирусом

17 апреля, 07:38

Тина Наринецкая

Инфекция уже унесла жизни 11 жителей области

В Черновицкой области за минувшие сутки, 16 апреля, подтвердили еще 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь число инфицированных в регионе составляет 758. Об этом в своем видеообращении в Facebook рассказал глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 16 апреля, официально подтверждено еще 96 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество заболевших в Черновцах – 35 человек", – заявил он.

Среди зараженных в регионе – семь священнослужителей, еще в двух – подозрение на COVID-19. Кроме того, еще 12 священников контактировали с инфицированными коллегами и сейчас находятся на самоизоляции.

Видео: Сергей Осачук

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Всего с начала эпидемии на Буковине коронавирус унес жизни 11 человек. 25 зараженных удалось вылечить.

Ранее мы рассказывали, что в Черновицкой области COVID-19 подтвердили у двух новорожденных детей.

А тем временем во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. Три из этих препаратов уже проходят испытания на людях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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