Почти сотня новых случаев: на Буковине резко возросло число зараженных коронавирусом

В Черновицкой области за минувшие сутки, 16 апреля, подтвердили еще 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь число инфицированных в регионе составляет 758. Об этом в своем видеообращении в Facebook рассказал глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук.
"На Буковине сегодня, 16 апреля, официально подтверждено еще 96 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество заболевших в Черновцах – 35 человек", – заявил он.
Среди зараженных в регионе – семь священнослужителей, еще в двух – подозрение на COVID-19. Кроме того, еще 12 священников контактировали с инфицированными коллегами и сейчас находятся на самоизоляции.
Всего с начала эпидемии на Буковине коронавирус унес жизни 11 человек. 25 зараженных удалось вылечить.
Ранее мы рассказывали, что в Черновицкой области COVID-19 подтвердили у двух новорожденных детей.
А тем временем во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. Три из этих препаратов уже проходят испытания на людях.
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