Под Хмельницким в больнице нет денег для зарплат – пришлось взять кредит

Краткосрочный кредит оформили в "Ощадбанке". Конкретную сумму в медучреждении не указали.

В Хмельницкой области в больнице нет денег для зарплат. Фото: коллаж "Сегодня"

В Хмельницкой области Славутская городская больница взяла краткосрочный кредит для выплаты заработной платы работникам медучреждения.

Об этом сообщили в горсовете со ссылкой на заявление директора больницы Леонида Радзивилюка.

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Кредит на зарплаты

Как стало известно, Славутская городская больница не получила договор на финансирование в 2022 году с НСЗУ по пакетам медицинских гарантий.

Так как 7 февраля – крайний срок выплаты заработной платы работникам, поэтому для недопущения задолженности приняли решение взять краткосрочный кредит в "Ощадбанке" и выплатить деньги работникам больницы.

Отметим, что сумму кредита в медучреждении не указали.

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Украина не соперник! Сколько медсестрам платят в Польше и Германии

Соблазн заработать больше, шанс реализоваться лучше и получить международный опыт побуждают украинских врачей, медсестер выезжать на заработки за границу. А вслед за заработками и полная миграция.

"Сегодня" узнали, сколько же медсестры зарабатывают в Германии и Польше и сравнили с ситуацией в Украине. В этом нам помогла представительница Jooble Елена Кирильевнина.

В комментарии изданию эксперт отметила, что трудоустройство в страны ЕС обычно официальное, а это в свою очередь является гарантией социального и медицинского страхования, а также всех предусмотренных законом выплат. Рассмотрим на примере Германии.

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