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Под Луцком неделю искали "пропавшего" мужчину, пока тот "отдыхал от цивилизации"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
7 декабря, 13:20
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Мужчина не выходил на связь и его начали искать
Мужчину нашли здоровым и невредимым / Коллаж "Сегодня"
Мужчину нашли здоровым и невредимым / Коллаж "Сегодня"

36-летний житель Луцка, которого полиция 3 декабря объявила в розыск, нашли здоровым и невредимым. Мужчина жил вне цивилизации.

Об этом пишет Zaxid.net.

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Подробности

36-летний мужчина пропал в понедельник, 29 ноября. Своему отцу он объяснил, что хочет попытаться пожить вне цивилизации. С дачи в селе Гаразджа под Луцком он взял палатку и ушел в неизвестном направлении.

В розыск мужчина был объявлен в пятницу, 3 декабря, поскольку он не выходил на связь. Найти его удалось в понедельник, 6 декабря.

Мужчина вернулся к себе на дачу, а там его увидели соседи и позвонили по телефону в полицию.

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Пропал гид в Львовской области

Во Львовской области пропал без вести39-летний гид Фридрих Ефимовский. В последний раз мужчина выходил на связь 19 ноября. Тогда он общался со знакомым, которому сказал, что гуляет в лесу. В настоящее время местонахождение его неизвестно.

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7 декабря 1991. Неподалеку от польской границы на госдаче Вискули в Беловежской пуще проходит встреча президентов Украины, России и Беларуси

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