Под Луцком выпустили на свободу целое стадо оленей: видео

Девять животных выпустили из вольеров на волю - в леса

В Волынской области в леса под Луцком выпустили целое стадо оленей – девятерых животных вырастили в вольерах лесного хозяйства города Киверцы, а потом отпустили на волю.

Как рассказали в Волынском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, у животных не будет проблем с поиском пищи, и чувствуют себя олени прекрасно.

По словам директора охотничьего хозяйства "Зверевское" Сергея Тишковца, олени – своеобразная "фишка" предприятия, и местные жители часто могут увидеть, как целые стада оленей ходят по лесу или перебегают дорогу.

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В целом, на территории хозяйства насчитывают до 500 пятнистых оленей и еще около 30 благородных. Кроме того, здесь живут сотни косуль, кабаны, лисицы и зайцы.

"Животные, которых мы держали в вольере, выращивались с целью, так сказать, рекреационной. Эти леса с недавних пор имеют важное туристическое значение в нашей области. Безусловно, встреча с такими благородными животными добавит эмоций лесной прогулке", - отметил Сергей Тышковец.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что девять оленей в знаменитом парке на западе Японии погибли, проглотив пластиковые пакеты. В парке, где живут более 1000 оленей, туристам позволено кормить их специальными крекерами без сахара, которые продаются в магазинах поблизости.

Также напомним, как в Нью-Йорке посетителей салона красоты напугал олень, который ворвался в помещение и устроил погром.

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