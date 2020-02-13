Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,72

Под Луцком выпустили на свободу целое стадо оленей: видео

13 февраля, 03:05

Девять животных выпустили из вольеров на волю - в леса

В Волынской области в леса под Луцком выпустили целое стадо оленей – девятерых животных вырастили в вольерах лесного хозяйства города Киверцы, а потом отпустили на волю.

Как рассказали в Волынском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, у животных не будет проблем с поиском пищи, и чувствуют себя олени прекрасно.

По словам директора охотничьего хозяйства "Зверевское" Сергея Тишковца, олени – своеобразная "фишка" предприятия, и местные жители часто могут увидеть, как целые стада оленей ходят по лесу или перебегают дорогу.

Реклама

В целом, на территории хозяйства насчитывают до 500 пятнистых оленей и еще около 30 благородных. Кроме того, здесь живут сотни косуль, кабаны, лисицы и зайцы.

В тренде
Боевики накрыли ВСУ гранатометным огнем на Донбассе: где было "жарко"
Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Животные, которых мы держали в вольере, выращивались с целью, так сказать, рекреационной. Эти леса с недавних пор имеют важное туристическое значение в нашей области. Безусловно, встреча с такими благородными животными добавит эмоций лесной прогулке", - отметил Сергей Тышковец.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что девять оленей в знаменитом парке на западе Японии погибли, проглотив пластиковые пакеты. В парке, где живут более 1000 оленей, туристам позволено кормить их специальными крекерами без сахара, которые продаются в магазинах поблизости.

Также напомним, как в Нью-Йорке посетителей салона красоты напугал олень, который ворвался в помещение и устроил погром.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Волынь Луцк олени волынская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
В самолете Львов – Киев жестоко избили пассажира за задержку рейса: видео
В самолете Львов – Киев жестоко избили пассажира за задержку рейса: видеоЗапад
В Мукачево посреди улицы устроили перестрелку: есть раненые (фото и видео)
В Мукачево посреди улицы устроили перестрелку: есть раненые (фото и видео)Запад
Возле Львова задержали российскую фуру с людьми в холодильнике (видео)
Возле Львова задержали российскую фуру с людьми в холодильнике (видео)Запад
Разборки в Мукачево в стиле 90-х: в кого стреляли и что с пострадавшими
Разборки в Мукачево в стиле 90-х: в кого стреляли и что с пострадавшимиЗапад
Скандал в Трускавце: мэр назвал жительницу слепой и посоветовал
Скандал в Трускавце: мэр назвал жительницу слепой и посоветовал "приземлиться"Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...