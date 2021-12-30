Под Львовом авто влетело в маршрутку: пострадали пассажиры (фото)

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП

Во Львовской области случилась авария с маршруткой. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 30 декабря, в селе Лешня Львовской области произошло ДТП с маршруткой. В результате аварии пострадали три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины во Львовской области.

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Детали аварии

ДТП произошло около 9 утра 30 декабря на автодороге Нижанковичи-Самбор-Дрогобыч-Стрый. По информации правоохранителей, столкнулись рейсовый автобус и автомобиль "Део Ланос".

В результате ДТП три человека – водитель "Део" и два пассажира маршрутки в возрасте 17 и 80 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

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ДТП с маршруткой под Львовом. Фото: ГУНП Украины

Что грозит?

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

В результате ДТП пострадали люди. Фото: ГУНП Украины

Под Львовом подросток врезался в маршрутку с пассажирами

В Червонограде Львовской области 29 декабря произошло ДТП с пострадавшими. 17-летний подросток на автомобиле "БМВ" въехал в маршрутку.

Вечером 29 декабря на улице Львовской в Червонограде 17-летний подросток на "БМВ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "БАЗ".