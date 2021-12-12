Под Львовом массово отравились дети – их госпитализировали

Дети почувствовали недомогание после посещения хоккейного матча

Во Львовской области отравились дети. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Новояворовск Львовской области произошло массовое отравление детей. 10 ребят пожаловались на плохое самочувствие, а 4 из них госпитализировали в больницу.

Об этом сообщило Оповещение гражданской защиты.

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Подробности ЧП

11 декабря около 21:00 поступило сообщение об отравлении детей, которые днем находились на хоккейном матче на "Ледовой арене" в Новояворовске Львовской области.

В больницу с жалобами на плохое самочувствие обратилось 10 детей, из которых госпитализированы 4 ребенка в удовлетворительном состоянии. Предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом.

Сейчас причины и обстоятельства отравления – устанавливаются. По данному факту уведомлены соответствующие службы.

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