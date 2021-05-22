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Под Львовом молодой браконьер обстрелял копов и лесников, есть пострадавшие (фото)

22 мая, 13:43

Виктория Барановская Виктория Барановская

Правоохранителя госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением шеи в медучреждение – парню грозит от 9 до 15 лет лишения свободы

Правоохранителя госпитализировали с ранением шеи

Правоохранителя госпитализировали с ранением шеи

Ночью, 21 мая, во Львовской области 19-летний парень, который незаконно рубил лес, обстрелял правоохранителей и двух лесников.

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Об этом сообщает пресс-служба в Нацполиции Львовской области.

Известно, что правоохранители и лесники вблизи села Лешнев, Золочевского района, обнаружили подводу с бревнами срезанных сосен.

"Около 00.15, во время документирования факта незаконной порубки леса, с противоположного берега реки неизвестный осуществил выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия, ранив 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих – 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства", - говорится в сообщении.

После этого мужчина скрылся с места происшествия на мотоцикле, его уже нашли и задержали. Злоумышленником оказался 19-летний житель одного из сел Золочевского района. Стрелял он из охотничьего ружья.

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Стрелка оперативно задержали

Стрелка оперативно задержали

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На место прибыли медики, они госпитализировали с огнестрельным ранением шеи полицейского, остальные пострадавшие отказались от госпитализации.

В полиции открыли производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Теперь 19-летнему парню грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

Парень стрелял из охотничьего оружия
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Парень стрелял из охотничьего оружия

Ранее мы сообщали, что в Кирилловке Запорожской области произошла стрельба.В результате двое мужчин получили ранения, а стрелок скрылся с места преступления.

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