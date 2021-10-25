Под Львовом молодой парень жестоко расправился с мамой

В одном из сел Стрыйского района Львовской области 26-летний парень убил топором свою 60-летнюю мать.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины Львовской области.
Детали трагедии
Происшествие случилось 23 октября. По данным полиции, между женщиной и ее 26-летним сыном произошел конфликт. Парень трижды ударил мать топором в затылок. В результате от полученных травм пострадавшая скончалась.
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Сын сам вызвал полицию
Вечером парень вызвал полицию и сообщил о том, что вернулся домой и нашел свою мать мертвой. Правоохранители установили, что к убийству женщины причастен ее сын.
Что грозит преступнику?
Парню инкриминируют ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Домашнее насилие
Около 45 % населения Украины подвергается насилию – физическому, сексуальному или психического – и большинство из них – женщины. Проблема насилия всегда была окружена молчанием. Также в начале 2020 года в Украине почти не было приютов для женщин, которые подвергаются домашнему насилию.
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