Под Львовом мужчина переехал микроавтобусом свою двухлетнюю дочь (фото)

В пятницу, 10 сентября, в одном из сел Яворовского района Львовской области произошло ДТП – отец сбил насмерть свою двухлетнюю дочь.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Предварительно известно, что 31-летний мужчина на собственном дворем, находясь за рулем автомобиля "Опель", двигался задним ходом, где и наехал на свою двухлетнюю дочь.
Девочка от полученных травм скончалась на месте, а ее отца задержали правоохранители. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель автобуса протащил по асфальту зажатую в дверях женщину.
Также напомним, на Хортице пьяный водитель сбил семью – ребенок в тяжелом состоянии.