Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Под Львовом мужчина переехал микроавтобусом свою двухлетнюю дочь (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
11 сентября, 12:22
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Девочка скончалась на месте, а отцу грозит до восьми лет лишения свободы
Отец сбил девочку прямо возле дома
Отец сбил девочку прямо возле дома / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу, 10 сентября, в одном из сел Яворовского района Львовской области произошло ДТП – отец сбил насмерть свою двухлетнюю дочь.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Реклама

Предварительно известно, что 31-летний мужчина на собственном дворем, находясь за рулем автомобиля "Опель", двигался задним ходом, где и наехал на свою двухлетнюю дочь.

Девочка от полученных травм скончалась на месте, а ее отца задержали правоохранители. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

/ Фото: Нацполиция

Реклама

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель автобуса протащил по асфальту зажатую в дверях женщину.

Реклама

Также напомним, на Хортице пьяный водитель сбил семью – ребенок в тяжелом состоянии.

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.73

Евро (€)

31.62

Российский рубль (₽)

0.37

Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
COVID-19 в Украине
3 869 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19
Спроси у доктора
заводим будильник:
MET GALA

13 сентября

Чем будет удивлять бал
Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Александрия
7
8:5
14
3
Шахтер
6
12:4
13
4
Днепр-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Ворскла
6
11:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Рух
6
5:8
7
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Суббота, 11 сентября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Воскресенье, 12 сентября
14:00
Смотри на:
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Бен Аффлек и Джей Ло на красной дорожке в Венеции
Осень в большом городе
Главные ивенты сентября
Спланировать досуг
Идеи для отпуска
Почему все тусовщики летят осенью в Херсониссос
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять