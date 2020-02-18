Под Львовом обнаружили огромную свалку ртутных ламп

Около тысячи ламп с ртутью под открытым небом обнаружили в лесополосе под Львовом. "Сегодня" разыскали место, где сбросили вредные отходы. Наши корреспонденты разбирались – чем грозит свалка, и куда нужно сдавать использованную лампу, чтобы не навредить окружающей среде.

На 20 квадратных метрах среди кустарников в районе села Зымна Вода под Львовом валяется куча отработанных люминесцентных ламп. Свалку обнаружили местные и подняли шум в соцсетях. Чиновники поехали на место.

"Сначала была обнаружена эта куча люминесцентных ламп, а после того, как мы прошли еще по территории, обнаружили там дальше, на территории уже самого садового общества, было обнаружено еще огромная куча этих ламп", – рассказывает заведующий сектором по вопросам чрезвычайных ситуаций Зымноводовского сельсовета Назар Олиярник.

Опасный хлам разбросан почти на 70 квадратных метрах. Здесь лампы разных производителей, мощностей и размеров. Сколько их – подсчитать не удалось.

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Многие из них упакованы, много разбитых. В каждой – опасные соединения ртути.

Вероятно, токсический хлам недобросовестные предприниматели собирали на утилизацию, а таким образом решили "сэкономить".

"Здесь видно, что кто-то собирал их, потому что здесь пачка есть, вот там пачка смотанная. То есть, с какого-то одного помещения это все вывезено было", – объясняет один из чиновников, осматривающий территорию свалки. В тренде "Накрывают квадраты, как в 2015": реакция политиков и экспертов на атаку боевиков

Люминесцентные лампы – слишком опасные отходы. Только одна может загрязнить 60 квадратов земли. Экоинспекторы отобрали пробы грунта со свалки и установят уровень загрязнения. Ближайшие дома в нескольких километрах. Но и они, и даже соседние села – в зоне риска.

"В этом конкретном случае вблизи вроде бы открытых водоемов нет. Но это могут быть и грунтовые воды с последующим попаданием в какие-то водоносные горизонты", – говорит и. о. качальника Госэкоинспекции во Львовской области Василий Стрищак.

Полицейские нашли грузовик и водителя, который, вероятно, вывозил лампы. Виновнику грозит штраф – до 3,5 тыс. грн., или лишение права занимать определенные должности до трех лет.

"Им оказался 52-летний местный житель, его грузовик помещен на площадку, вблизи Пустомытовского отдела полиции", – рассказала спикер Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

В прошлом году такую же свалку обнаружили вблизи села Липники, виновников так и не нашли. Об утилизации ламп уже договорились с львовским предприятием. Те, что разбиты – должны уничтожить сотрудники ГСЧС. А жителей призывают не выбрасывать лампы под открытым небом. Во Львове, например, их можно сдать бесплатно в Эко-Бус, который курсирует различными районами города.

Недавно "Сегодня" сообщали о том, что во Львове возле остановки разлили почти килограмм ртути.На место сразу же примчались спасатели. Они собрали разлитую ртуть, а потом обработали поверхность мыльно-содовым демеркуризатором. Собранное вещество пообещали утилизировать.

Также мы писали о том, как в киевском аэропорту в самолете разбили ртутный градусник.

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