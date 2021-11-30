Под Львовом произошел масштабный пожар: горели склады (фото)

К счастью, инцидент обошелся без жертв

К тушению пожара привлекли 6 единиц техники ГСЧС/Коллаж: Сегодня

В Львовской области, где недавно в ДТП погибла 12-летняя девочка, вспыхнуло складское помещение. По предварительным данным, жертв пожара нет.

Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.

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Детали пожара

Возгорание произошло в селе Солонка 30 ноября в 16:03 на ул. Жировская, 20. На место инцидента приехали пожарные. Из-за сильного задымления спасатели работали в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Что именно стало причиной пожара — неизвестно/Фото: ГСЧС во Львовской области

Ликвидация огня

Огонь удалось ликвидировать в 18:03. К тушению привлечены 24 человека и 6 единиц техники ГСЧС. К счастью, без пострадавших.

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Пожар и взрыв в Киеве

В Киеве на улице Максима Берлинского, 31, произошел пожар и взрыв в жилом пятиэтажном доме. На месте работали спецслужбы. В помещении начался пожар с последующей утечкой газа.

"В квартире на третьем этаже произошло возгорание холодильника. За это обгорела газовая трубка и произошел мощный взрыв газа. В результате взрыва развалился балкон квартиры, точнее отлетел утеплитель балкона. Из-за ЧП жертв и пострадавших нет", — рассказали в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

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