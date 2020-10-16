Под Львовом прошел турнир по мини-футболу для священников (фото)

В соревнованиях участвовали священнослужители из девяти епархий

Во Львовской области состоялся турнир по мини-футболу среди духовенства Украинской грекокатолической церкви.

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Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

Фото: ЛОГА

На сайте отметили, что игры прошли на поле футбольной школы "Покров" в Винниках. Участвовали в соревнованиях священнослужители девяти епархий.

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Победителями турнира стали священнослужители Стрыйского района, "серебро" завоевала команда духовенства с Тернопольской области, а "бронзу" – священники Мукачевской епархии.

Сообщается, что такой турнир организовывают уже пятый раз.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем церковнослужители занимаются в будние дни.

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