Под Львовом прошел турнир по мини-футболу для священников (фото)

Во Львовской области состоялся турнир по мини-футболу среди духовенства Украинской грекокатолической церкви.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.
На сайте отметили, что игры прошли на поле футбольной школы "Покров" в Винниках. Участвовали в соревнованиях священнослужители девяти епархий.
Победителями турнира стали священнослужители Стрыйского района, "серебро" завоевала команда духовенства с Тернопольской области, а "бронзу" – священники Мукачевской епархии.
Сообщается, что такой турнир организовывают уже пятый раз.
Напомним, ранее мы рассказывали, чем церковнослужители занимаются в будние дни.
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