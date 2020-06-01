Под Львовом протестующие перекрыли трассу: что происходит

Жители львовских пригородов выступили против объединения с областным центром

Под Львовом прошла акция, участники которой перекрыли дорогу, выступая против вхождения в состав объединенной территориальной громады, утвержденной правительственным постановлением.

Об этом в своем Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"1 июня с 11:00 в городе Винники (львовском пригороде – Ред.) проходит блокирование дороги – протестуют против утвержденного правительством состава Львовской ОТГ, которая объединила в общем 18 городов и сел, в том числе и Виннике", – говорится в сообщении.

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Также Зинкевич отметил, что перекрывали дороги и жители Малехова и Дублян.

Напомним, ранее в ряде областей Украины прошли митинги аграриев, которые выступали против продажи земли, они состоялись в Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

Кстати, месяц назад тоже прошли массовые протесты против земельной реформы: тогда украинцы перекрывали дороги в 13 областях страны.

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Также ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства перечислил основные положения оборота земель в Украине.

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