Под Львовом сожгли лагерь ромов

Во Львовской области возле поселка Рудное был сожжен ромский лагерь. Об этом сообщается на сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"Согласно сообщению, полученному от общественных активистов, 9 мая 2018 года неизвестными лицами был сожжен ромский лагерь, расположенный рядом с пгт Рудное Железнодорожного района г. Львова. В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены оставить поселение", – говорится в сообщении омбудсмена.

В связи с этим омбудсмен направила запрос к руководству Главного управления Национальной полиции во Львовской области с просьбой принять меры реагирования в соответствии с требованиями законодательства, а также обеспечить публичную безопасность и порядок в Рудном.

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Вместе с тем, вызывает обеспокоенность уполномоченного по правам человека продолжение тенденции к увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости в отношении представителей ромского национального меньшинства.

По мнению Денисовой, такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования, а также принятия мер превентивного характера по недопущению таких случаев в будущем.

Ранее сообщалось, что члены националистической организации С14 разобрали и сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве.

25 апреля по факту разгрома лагеря ромов, который состоялся еще 21 апреля, полиция открыла два уголовных производства. Это произошло после публикации видеозаписи этих событий, на котором видно, как группа молодых людей, некоторые из которых в балаклавах, бегут за ромами, бросают в их сторону камни и распыляют слезоточивый газ.