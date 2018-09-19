Под напряжением: ровенские экстремалы срезали два километра электропроводов

Сегодня, 13:21

По приблизительным данным, украденные  электропровода – это более тонны алюминия

Фото: «Ривнеоблэнерго»
Фото: «Ривнеоблэнерго»

В Гощанском районе Ровенской области неизвестные похитили более двух километров  электросетей. Такая кража зафиксирована впервые в истории в "Ривнеоблэнерго".

"Преступники срезали электропровода на линии 10 кВ от ПС "Бочаница" с 34 прогонов (расстояние между опорами). В погоне за наживой, а похищенные электропровода – это 1,2 тонны алюминия, воров не остановило даже опасность смертельного поражения. В момент кражи линия электропередачи была под напряжением", – сообщают в облэнерго.

Обследование места преступления свидетельствует о том, что воры поднимались на каждую опору и срезали провод. Судя по точности и объемам работ, делали это днем.

Указанная воздушная линия находится в поле за 300-400 метров от села Бочаница, жители которого лишились резервного питания.

Там, в поле, ежедневно работают селяне, но, к сожалению, в большинстве случаев, когда совершается кража или повреждение электрооборудования, среди местного населения свидетели не находятся.

"Ривнеоблэнерго" призывает местное население не скрывать информацию о преступниках и сообщать ее полиции, которая начала уголовное производство по этому делу.

Ранее мы писали, что ДТЭК Днепровские электросети первыми в Украине начали обследовать линии электропередачи с помощью вертолетов. Теперь находить и чинить аварийные участки можно будет заблаговременно.

Кроме того, энергокомпания ДТЭК рассчитывает на старт работы нового рынка электроэнергии с середины 2019 г. 
кража, воры, электропровода, электросети

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Источник:

"Сегодня"

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