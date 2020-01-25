Под Ровно 13-летняя школьница забеременела от отчима: подробности

Подозреваемый мужчина

В Ровенской области полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании девочки-подростка. Об этом сообщает Здолбунив медиа.

"Отчим из села Стебливка, что на Здолбуновщине, систематически насиловал 14 летнюю дочь. Ребенок вырос в многодетной семье и очевидно боялся признаваться о преступлении", – написал источник.

Сообщается, что в результате девочка забеременела. Детали жуткого скандала с изнасилованием стали известны, когда семиклассница София, которая учится в интернате, стала носить одежду больших размеров и заметно поправилась.

Девочка не признавалась маме, а о том, что делает с ней отчим, она написала в записке.

Как пишет ресурс "РадіоТрек", по словам соседей, мужчина много пил и издевался над всей семьей, особенно над неродными детьми. Он нигде не работал и имеет криминальное прошлое.

На суде 36-летний мужчина свою вину признал. Ему выбрали меру пресечения в закрытом режиме.

Напомним, в Ровно задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в трех изнасилованиях и как минимум трех попытках совершить преступление. Уточняется, что сообщения об изнасиловании поступали еще с 2013 года.

Кроме того, в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 18-летней девушки. Девушка познакомилась с мужчиной в поезде, который представился продюсером, а потом пошла к нему домой.

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