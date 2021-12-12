Под Ровно бревно из фуры пробило маршрутку: есть пострадавший (фото)

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП

В Ровенской области ДТП с маршруткой. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Городище Ровенской области из автомобиля "ЗИЛ", который перевозил древесину, выпали на дорогу бревна и задели маршрутку, в которой находилось 20 пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Ровенской области.

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За рулем грузовика был 31-летний житель села Яблонное. Он плохо закрепил древесину и в результате она выпала. Одно бревно пробило боковое стекло автобуса, который ехал на встречу.

Другая незакрепленная древесина повредила лобовое стекло маршрутки, в салоне которой находилось 20 пассажиров.

Есть пострадавший

В результате 32-летний пассажир маршрутки получил телесные повреждения. Предварительно у него диагностировали перелом предплечья.

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Кроме того, водителя грузовика забрали в больницу, чтобы взять анализы.

В полиции открыли уголовное дело, предварительная квалификация – нарушение правил безопасности дорожного движения.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, а транспортные средства изъяли.

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ДТП с маршруткой под Черниговом

Авария с маршруткой в Тернопольской области

Вблизи села Брусилов Черниговской области маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком. Авария произошла около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. Автобус ехал по маршруту Чернигов – Сосница. Удар был такой силы, что от машин остались лишь искореженные останки. Сразу на месте констатировали смерть 10 человек. Других пострадавших госпитализировали, в больнице некоторые из них скончались. Всего погибших 13 человек.

Владельца автобуса проверят на соблюдение норм безопасности, а водителю грузовика вручили подозрение. Точную причину аварии устанавливают. На это может потребоваться не один месяц.

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