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Под Ровно бревно из фуры пробило маршрутку: есть пострадавший (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
12 декабря, 08:00
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На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП
В Ровенской области ДТП с маршруткой. Фото: коллаж "Сегодня"
В Ровенской области ДТП с маршруткой. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Городище Ровенской области из автомобиля "ЗИЛ", который перевозил древесину, выпали на дорогу бревна и задели маршрутку, в которой находилось 20 пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Ровенской области.

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Подробности

За рулем грузовика был 31-летний житель села Яблонное. Он плохо закрепил древесину и в результате она выпала. Одно бревно пробило боковое стекло автобуса, который ехал на встречу.

Другая незакрепленная древесина повредила лобовое стекло маршрутки, в салоне которой находилось 20 пассажиров.

Есть пострадавший

В результате 32-летний пассажир маршрутки получил телесные повреждения. Предварительно у него диагностировали перелом предплечья.

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Кроме того, водителя грузовика забрали в больницу, чтобы взять анализы.

В полиции открыли уголовное дело, предварительная квалификация – нарушение правил безопасности дорожного движения.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, а транспортные средства изъяли.

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ДТП с маршруткой под Черниговом

  • Авария произошла 7 декабря около 7:55. Первоначально сообщалось о 10 погибших и 7 травмированных. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу.
  • Немного позже появились первые фото с места происшествия.
  • Вскоре новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС Черниговской области, что участок трассы, на котором произошло ДТП, не аварийно опасен. Спасатели предположили, что причины могут быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение правил дорожного движения со стороны водителей.
  • В полиции уточнили, что среди погибших детей нет. Водитель выжил. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших подросток, он находится в реанимации.
  • На время работы правоохранителей движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня – Сновск – Березно и обратно.
  • Жертв и пострадавших могло быть больше. Часть людей хотели сесть в данный автобус в Соснице, но, в конце концов, передумали, уточнили сайту "Сегодня" в ОТГ.
  • По последним данным – 13 человек погибли еще 7 в больницах Чернигова. Выжившие находятся в тяжелом состоянии.
  • В прокуратуре заявили, что один из возможных факторов, которые могли привести к аварии, – погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и к службам, которые должны обслуживать дорогу. Также к техническому состоянию автобуса.
  • Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто, ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом
  • Точную причину аварии смогут установить через два месяца, как узнал Телеграмм-канал РavlovskyNews. Следователи изучают маршрутку и грузовик, тормозные пути, собирают доказательства, которые затем отправят на экспертизу.

Авария с маршруткой в Тернопольской области

Вблизи села Брусилов Черниговской области маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком. Авария произошла около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. Автобус ехал по маршруту Чернигов – Сосница. Удар был такой силы, что от машин остались лишь искореженные останки. Сразу на месте констатировали смерть 10 человек. Других пострадавших госпитализировали, в больнице некоторые из них скончались. Всего погибших 13 человек.

Владельца автобуса проверят на соблюдение норм безопасности, а водителю грузовика вручили подозрение. Точную причину аварии устанавливают. На это может потребоваться не один месяц.

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