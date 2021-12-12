Под Ровно бревно из фуры пробило маршрутку: есть пострадавший (фото)

В селе Городище Ровенской области из автомобиля "ЗИЛ", который перевозил древесину, выпали на дорогу бревна и задели маршрутку, в которой находилось 20 пассажиров.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Ровенской области.
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За рулем грузовика был 31-летний житель села Яблонное. Он плохо закрепил древесину и в результате она выпала. Одно бревно пробило боковое стекло автобуса, который ехал на встречу.
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Другая незакрепленная древесина повредила лобовое стекло маршрутки, в салоне которой находилось 20 пассажиров.
Есть пострадавший
В результате 32-летний пассажир маршрутки получил телесные повреждения. Предварительно у него диагностировали перелом предплечья.
Кроме того, водителя грузовика забрали в больницу, чтобы взять анализы.
В полиции открыли уголовное дело, предварительная квалификация – нарушение правил безопасности дорожного движения.
На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, а транспортные средства изъяли.
ДТП с маршруткой под Черниговом
- Авария произошла 7 декабря около 7:55. Первоначально сообщалось о 10 погибших и 7 травмированных. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу.
- Немного позже появились первые фото с места происшествия.
- Вскоре новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС Черниговской области, что участок трассы, на котором произошло ДТП, не аварийно опасен. Спасатели предположили, что причины могут быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение правил дорожного движения со стороны водителей.
- В полиции уточнили, что среди погибших детей нет. Водитель выжил. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших подросток, он находится в реанимации.
- На время работы правоохранителей движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня – Сновск – Березно и обратно.
- Жертв и пострадавших могло быть больше. Часть людей хотели сесть в данный автобус в Соснице, но, в конце концов, передумали, уточнили сайту "Сегодня" в ОТГ.
- По последним данным – 13 человек погибли еще 7 в больницах Чернигова. Выжившие находятся в тяжелом состоянии.
- В прокуратуре заявили, что один из возможных факторов, которые могли привести к аварии, – погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и к службам, которые должны обслуживать дорогу. Также к техническому состоянию автобуса.
- Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто, ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом
- Точную причину аварии смогут установить через два месяца, как узнал Телеграмм-канал РavlovskyNews. Следователи изучают маршрутку и грузовик, тормозные пути, собирают доказательства, которые затем отправят на экспертизу.
Авария с маршруткой в Тернопольской области
Вблизи села Брусилов Черниговской области маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком. Авария произошла около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. Автобус ехал по маршруту Чернигов – Сосница. Удар был такой силы, что от машин остались лишь искореженные останки. Сразу на месте констатировали смерть 10 человек. Других пострадавших госпитализировали, в больнице некоторые из них скончались. Всего погибших 13 человек.
Владельца автобуса проверят на соблюдение норм безопасности, а водителю грузовика вручили подозрение. Точную причину аварии устанавливают. На это может потребоваться не один месяц.