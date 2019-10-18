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Под Ровно дотла сгорел автомобиль: видео

18 октября, 17:05

Из-за пылающего авто и огромных клубов черного дыма образовалась длинная пробка

Автомобиль загорелся на дороге близ Ровно. Возгорание сняли другие водители. Когда приехали спасатели, огонь охватил весь легковой автомобиль. Образовался длинный затор на подъезде к областному центру. Водитель и пассажиры машины не пострадали вовремя выбежали из авто.

Стоит отметить, украинцы любят снимать пожары. Так недавно новости "Сегодня" сообщали, что во Львове на ходу загорелся трамвай, а люди молча снимали видео. Возгорание, судя по видео, удалось потушить водителю трамвая, в то же время никто не пытался ей помочь.

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Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек. О такой печальной статистике сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины. Копы подчеркнули, что по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

За 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

На днях, словно в подтверждение страшной статистике, стало известно о том, что в Киевской области за сутки произошло девять ДТП, жертвами которых стали три человека. Кроме того, на территории региона произошло несколько аварий с пострадавшими, но без летального исхода.

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ДТП возгорание ровно ровенская область

Источник: Сегодня

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