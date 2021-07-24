Под Ровно обнаружили розовые лужи химикатов: полиция открыла уголовное производство (фото)

Правоохранители обнаружили загрязнение на почве между паями

Эксперты обнаружили загрязнение на почве между паями / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 24 июля, полиция Ровенской области, где обнаружили лужи с розовой водой, открыла уголовное производство по факту загрязнения земель.

Реклама

Об этом сообщает МВД Украины.

Информацию о сливе вещества неизвестного происхождения в поле вблизи села Колоденка правоохранители получили еще 23 июля. Они прибыли на место и обнаружили загрязнение на почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов. Площадь загрязнения составила 635,8 кв. м.

Специалисты экологической и Госпотребслужбы отобрали образцы почвы для проведения соответствующих экспертиз.

По факту загрязнения земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 239 УК Украины.

Реклама

Санкция статьи предусматривает штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: МВД Украины

Ранее мы писали, как большая вода ударила по Закарпатью. Водой была разрушена трансформаторная подстанция, 600 м электросетей; затоплено 192 дома, из них 93 – жилые.

Напомним, что в Тернопольской области в небе заметили необычное явление. В райцентре Залещики жители стали свидетелями необычного для этого времени года явления – радуги.