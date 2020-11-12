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Под Ровно протестующие перекрыли трассу Киев – Чоп (фото)

12 ноября, 12:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Люди периодически пропускают автомобили

В Ровенской области на автодороге Киев – Чоп началась акция протеста противкарантина выходного дня.

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Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

По данным пресс-службы, в селе Белая Криница около 70 участников акции непрерывно двигаются по пешеходному переходу. После переговоров с полицейскими они согласились периодически освобождать проезжую часть и пропускать автомобили.

На месте дежурят полицейские блока превенции, полиции диалога и патрульные.

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Напомним, вчера, 11 ноября, в Украине прокатилась целая волна протестов. Так, мы рассказывали, как митинговали люди в еще пяти городах Украины: Запорожье, Одессе, Черновцах, Ивано-Франковске и Николаеве.

Также "Сегодня" писали, как прошла акция протеста рестораторов в Харькове.

Видео: Труха Харьков

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карантин протест Киев - Чоп Ровенская область
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