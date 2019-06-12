Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Под Тернополем зверски избили и ограбили семью предпринимателей

12 июня, 18:35

Пострадавшие находятся в реанимации

Фото: Pixabay

В селе Гаи-Шевченковские, что под Тернополем, бандиты ограбили дом предпринимателей, нанеся увечья хозяевам.

Как сообщает сайт Тернополяни, инцидент произошел в ночь на 10 июня. Одетые во все черное грабители проникли в дом, где семья (четверо взрослых и двое детей) спала.

По данным издания, мать двоих детей, а также 83-летнюю бабушку разбойники связали клейкой лентой, а мужчину и его мать нещадно били, требуя отдать деньги и драгоценности. Пострадавшие сейчас находятся в реанимации с черепно-мозговыми травмами, рваными ранами лица и многочисленными ушибами. Детей преступники не тронули, однако у них стресс, поскольку все происходило на их глазах.

Предварительно известно, что нападавшие вынесли около 100 тысяч гривен наличных, а также немало золота, которое нашли в доме.

Данный факт работники полиции внесли в ЕРДР в соответствии со статьей 187 часть 3 УК, сообщила сегодня полиция области. Правоохранители делают все возможное, чтобы установить личности злоумышленников.

Как сообщалось, под Киевом ограбили дом нардепа.

Такжемы сообщали об ограблении семьи известного юриста под Киевом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ограбление, Тернополь, избиение, предприниматели

Вы сейчас просматриваете новость " Под Тернополем зверски избили и ограбили семью предпринимателей". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Киевом из-за жестокого избиения адвоката отстранили от работы начальника полиции

Сегодня, 13:29

Правозащитника избили в Белой Церкви

В Киеве мужчину избили после того, как он попросил не курить на детской площадке

Сегодня, 15:21

У пострадавшего перелом ребер, рассечение головы, ссадины

Избитый на "Барабашово" телеоператор переведен в другую больницу

Вчера, 12:27

Состояние Вадима Макарюка остается крайне тяжелым

В Одессе ограбили квартиру известного шахматиста: вынесли почти 25 тысяч долларов

7 июня, 10:28

Грабители не тронули медали и кубки гроссмейстера, забрали только призовые

Под Киевом ограбили три церкви за сутки

30 мая, 01:22

В полиции отметили, что во всех случаях злоумышленники проникли в храмы, взламывая замки

Жительница Тернополя отдала мошенникам все сбережения

28 мая, 06:33

Женщине позвонили, что ее сын попал в ДТП и нуждается в операции

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

От чего спасет хурма

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Назван самый полезный суп

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Зеленский провел тайную встречу в Брюсселе: всплыли детали

"Это просто издевательство": в сети показали огромные очереди...

Юрий Лоза: проект "Голос. Дети" нужно закрыть

В РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Сегодня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Прическа, от которой этим летом будут без ума все

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь