Под Тернополем зверски избили и ограбили семью предпринимателей

Пострадавшие находятся в реанимации

Фото: Pixabay

В селе Гаи-Шевченковские, что под Тернополем, бандиты ограбили дом предпринимателей, нанеся увечья хозяевам.

Как сообщает сайт Тернополяни, инцидент произошел в ночь на 10 июня. Одетые во все черное грабители проникли в дом, где семья (четверо взрослых и двое детей) спала.

По данным издания, мать двоих детей, а также 83-летнюю бабушку разбойники связали клейкой лентой, а мужчину и его мать нещадно били, требуя отдать деньги и драгоценности. Пострадавшие сейчас находятся в реанимации с черепно-мозговыми травмами, рваными ранами лица и многочисленными ушибами. Детей преступники не тронули, однако у них стресс, поскольку все происходило на их глазах.

Предварительно известно, что нападавшие вынесли около 100 тысяч гривен наличных, а также немало золота, которое нашли в доме.

Данный факт работники полиции внесли в ЕРДР в соответствии со статьей 187 часть 3 УК, сообщила сегодня полиция области. Правоохранители делают все возможное, чтобы установить личности злоумышленников.

Как сообщалось, под Киевом ограбили дом нардепа.

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