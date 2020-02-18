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Под Тернополем люди протестуют против эвакуации украинцев из Китая: фото и видео

18 февраля, 11:10

Люди уже организовали несколько блокпостов

Фото: ternopoliany.te.ua

Фото: ternopoliany.te.ua

Вблизи Тернополя люди протестуют против эвакуации в область украинцев из Китая. Недавно в местных СМИ появилась информация о том, что эвакуированных поместят в санаторий "Медоборы" в Конопковке, сообщает "Тернополяни".

Только этой ночью на подъезде к селу люди организовали несколько блокпостов на дорогах, ведущих в заведение.

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А тем временем в Микулинцах прошла внеочередная сессия сельского совета. Община протестует против размещения в санатории людей из Китая, ведь считает это опасным.

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Как известно, самолет за украинскими гражданами вылетит во вторник, 18 февраля, в Украине его возвращения ожидают 20 февраля.

Тем временем эвакуация украинцев из Китая посеяла панику в поселке Шкло, на Львовщине. Как рассказали новостям "Сегодня" жители поселка, накануне в местный санаторий наведалась комиссия из Киева. Чтобы проверить, можно ли там организовать карантин для пассажиров борта из провинции Хубэй, где свирепствует коронавирус. Официального подтверждения, что повезут людей именно в Шкло, пока нет.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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