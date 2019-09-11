Под Тернополем не разминулись два грузовика: погиб водитель

Фото: ГУНП в Тернопольской области

Под Тернополем произошло жуткое ДТП – столкнулись грузовики "МАЗ" и Renault. Погиб водитель первого автомобиля, сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Авария случилась 10 сентября на объездной дороге Тернополя. Как выяснилось, водитель МАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком.

В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получил водитель грузовика МАЗ. Спасатели с помощью спецоборудования распилили кабину авто, чтобы извлечь водителя, однако в медучреждение пострадавший так не доехал, и скончался в карете скорой помощи.

"Работники полиции устанавливают подробные обстоятельства аварии. Продолжаются следственные действия", – рассказали в полиции.

Также мы писали, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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