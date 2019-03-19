Под Тернополем загорелся газопровод

Угрозы взрыва и распространения пожара нет

Фото: ГСЧС

Под Тернополем загорелся газопровод //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/022/06e/5c902206e3233.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/022/06e/5c902206e3233.jpg 2019-03-19T00:48:00+02:00 Запад Угрозы взрыва и распространения пожара нет

Разгерметизация газопровода с возгоранием произошла недалеко от Тернополя.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

"В конце минувшего дня спасателям поступило сообщение о том, что в с. Бирки, на месте возникшего вчера пожара сухой травы обнаружено пламя, которое выходит из-под земли. Вероятно, поврежден газопровод. На место происшествия немедленно направлено пожарно-спасательное подразделение. Спасатели ликвидировали очаг за считанные минуты и вызвали аварийную бригаду службы газа. Сейчас выяснили, что разгерметизация произошла на трубопроводе низкого давления", – говорится в сообщении.

Угрозы взрыва и распространения пожара нет, благодаря своевременному выявлению и ликвидации горения.

На месте происшествия работают специалисты. Газоснабжение населенным пунктам не прекращено. Напомним, ранее в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации произошел разрыв на газопроводе "Ямбург – Тула-2", который принадлежит ООО "Газпром трансгаз Югорск". Как сообщили в ситуационно-аналитическом центре министерства энергетики, авария случилась на 603 км газопровода в Белоярском районе вечером 12 марта. Несмотря на отключение 29-километрового участка газопровода, в ведомстве утверждают, что "последствий для потребителей не было", поскольку после ЧП газ пустили по резервной ветке. В результате инцидента никто не пострадал, а очевидцы сняли впечатляющее видео воспламенения, которое последовало за прорывом: А в Закарпатской области возле села Червоное Ужгородского района произошла разгерметизация газопровода, в результате чего без газа оказались 16 населенных пунктов в этом и Береговском районах.

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