Под Тернополем загорелся газопровод
Угрозы взрыва и распространения пожара нет
Разгерметизация газопровода с возгоранием произошла недалеко от Тернополя.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.
"В конце минувшего дня спасателям поступило сообщение о том, что в с. Бирки, на месте возникшего вчера пожара сухой травы обнаружено пламя, которое выходит из-под земли. Вероятно, поврежден газопровод. На место происшествия немедленно направлено пожарно-спасательное подразделение. Спасатели ликвидировали очаг за считанные минуты и вызвали аварийную бригаду службы газа. Сейчас выяснили, что разгерметизация произошла на трубопроводе низкого давления", – говорится в сообщении.
Угрозы взрыва и распространения пожара нет, благодаря своевременному выявлению и ликвидации горения.
На месте происшествия работают специалисты. Газоснабжение населенным пунктам не прекращено.
Напомним, ранее в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации произошел разрыв на газопроводе "Ямбург – Тула-2", который принадлежит ООО "Газпром трансгаз Югорск".
Как сообщили в ситуационно-аналитическом центре министерства энергетики, авария случилась на 603 км газопровода в Белоярском районе вечером 12 марта.
Несмотря на отключение 29-километрового участка газопровода, в ведомстве утверждают, что "последствий для потребителей не было", поскольку после ЧП газ пустили по резервной ветке.
В результате инцидента никто не пострадал, а очевидцы сняли впечатляющее видео воспламенения, которое последовало за прорывом:
А в Закарпатской области возле села Червоное Ужгородского района произошла разгерметизация газопровода, в результате чего без газа оказались 16 населенных пунктов в этом и Береговском районах.
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