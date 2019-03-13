Под видом добродетели: во Львове трое иностранцев ограбили семью пенсионеров

Двое из них уже задержаны, третий помещен в приют для несовершеннолетних

Фото: Нацполиция

Под видом добродетели: во Львове трое иностранцев ограбили семью пенсионеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7eb/cb4/5c87ebcb4154a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7eb/cb4/5c87ebcb4154a.jpg 2019-03-13T06:28:00+02:00 Запад Двое из них уже задержаны, третий помещен в приют для несовершеннолетних









На днях в полицию Львова обратилась 81-летняя женщина. По словам пенсионерки, неизвестные зашли в ее квартиру, завладели сумочкой с деньгами и ценностями, после чего скрылись.

"Открывая дверь незнакомцам, пожилые супруги с улицы Мазепы не подозревали, что их ждет. Двое мужчин начали настойчиво заходить в квартиру, рассказывая, что они заботятся о пожилых и делают им подарки. Неизвестные начали раскладывать принесенныю посуду и подключать телевизор. Пожилые мужчина и женщина радовались, что есть люди, которые заботятся о пенсионерах. Между тем злоумышленники создали вокруг себя суматоху. Они попросили принести им кофе или чая, когда бабушка сказала, что нет, незванные гости захотели воды. Женщина вышла из комнаты и воры остались наедине с дедушкой", – сообщает патрульная полиция.

Незаметно один из них пошел в другую комнату откуда вернулся с сумкой. Жительница квартиры увидела, как "гость" кладет ее сумку в коробку из-под телевизора. Женщина начала кричать и пыталась помешать этому, а злоумышленник толкнул ее ушел с сумкой. В сумке были 2 тыс. долларов, 20 тыс. гривен и золото. Эти сбережения супруги накапливали много лет и хотели оставить в наследство внуку, поскольку их сын умер. На лестничной клетке грабители пересеклись с соседом, который обратил внимание на чужаков. Поднявшись выше он увидел, что соседка плачет и кричит, что их ограбили. Не растерявшись, мужчина выглянул в окно, увидел автомобиль Mercedes, в который сели злоумышленники, и набрал 102.

Уже на трассе Киев-Чоп работники патрульной полиции остановили автомобиль Mercedes Е200, в котором ехали злоумышленники – трое граждан Румынии в возрасте от 16 до 36 лет. Они были доставлены в Шевченковский отдел полиции для установления обстоятельств происшествия.

В транспортном средстве полицейские обнаружили деньги, изделия из желтого металла, телевизор, набор посуды и три мобильных телефона.

Двое из злоумышленников задержаны, самый молодой из них доставлен в приют для несовершеннолетних.

По факту открыто уголовное производство (грабеж). Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Досудебное расследование продолжается. Проводится проверка причастности злоумышленников к другим уголовным преступлениям.

Напомним, недавно восемь тысяч долларов выманили мошенники у пенсионерки из Винницкой области. Ей позвонили неизвестные и представились правоохранителями, заявили, что сын сбил на машине 8-летнюю девочку.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как телефонные мошенники вымогают деньги у украинцев и что с этим делать. Главная проблема заключается в том, что украинское законодательство устроено таким образом, что наказать злоумышленников практически нереально – собственно, как и вычислить их.

Также мы писали об относительно новом виде мошенничества в интернете– случаях, когда в соцсетях предлагают "льготные кредиты" под очень низкий процент.

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